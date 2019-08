Ich erfreue mich immer wieder an den wunderschönen Blumenarragements, die unsere Stadtgärtner in der ganzen Stadt gemacht haben und schön pflegen! Ein großes Dankeschön! Bei jedem Kreisverkehr findet man die Blumenpracht oder vor dem Neutor und an noch vielen anderen Plätzen, an denen die Autofahrer vorbeikommen, deshalb ein Tipp für die Stausteher, mal bewusst hinschauen und schon wird man ruhiger!



Dr. Ursula Höller, 5020 Salzburg