Wunderwelt Gymnasium - Nachhilfe boomt

Heutzutage darf/kann beinahe jeder Volksschulabgänger/ jede Volksschulabgängerin das Gymnasium besuchen. Volksschullehrer haben sich längst der Notenwahrheit und damit dem enormen Druck von Schülereltern entledigt und beurteilen auch lernschwächere Schüler mit Sehr Gut oder Gut in allen Fächern, um einer "AHS-Karriere" des Kindes nicht im Wege zu stehen.

Gymnasien keilen um jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin. Schnuppertage werden zur Showtime. In diesen wird den Volksschulabgängern die Wunderwelt Gymnasium präsentiert, ergo, auch lernschwächere Schüler/-innen wählen das Gymnasium und sind dort deplatziert.

Allzu schnell wird für viele (restlos) überforderte Kids diese Wunderwelt zur Leidenswelt. Ein mehrjähriger, zäher, deprimierender Schulalltag wird zur Tortur. Aus Vorfreude, Begeisterung und Lust werden im Nu Enttäuschung, Entmutigung und Frust. Eine Unzahl von Nachhilfestunden ist vorprogrammiert. Für tausende Schüler/-innen sind die Ferien bereits jetzt vorbei. Ab sofort heißt es tägliche, intensive, professionelle Nachhilfe, um (hoffentlich) bei den Wiederholungsprüfungen zu bestehen. Nachhilfeinstitute boomen. Die umgehende Wiedereinführung der Aufnahmsprüfung für ausnahmslos jeden Gymnasiumschüler in spe wäre der einzig richtige Weg aus diesem bildungspolitischen Debakel.





Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl