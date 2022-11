WWF versus Schutz des Weideviehs!

In welcher Welt leben eigentlich die Damen und Herren des WWF? Wieder einmal drohen sie wegen des Abschusses eines Wolfes in Kärnten mit gerichtlichen Schritten. Bekanntlich leben Rinder und Schafe in der Regel im Tal und werden zur Weide auf die Almen getrieben. Sie verrichten dort die unentbehrliche Aufgabe, den Almbauern eine wichtige Einnahmequelle zu sichern und schaffen obendrein noch die Voraussetzung für die touristische Nutzung dieses alpinen Raumes. Dies ist nur möglich und wirtschaftlich vertretbar, wenn es keinen Wolf gibt. Vom Schreibtisch aus utopische Richtlinien zu erlassen, die nie und nimmer zu verwirklichen sind, ist ebenso verwerflich wie Wilderei und Tierquälerei. Der rigorose Schutz des Wolfes schließt automatisch die Gefährdung des Weideviehs auf unseren Almen mit ein. Punkt!



Siegfried Hinterberger, 5591 Ramingstein