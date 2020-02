Youth League hat mehr Aufmerksamkeit verdient

Werte Redaktion, schön öfter habe ich mich gefragt, warum die Berichte über die European Youth League immer nur im Sport des Lokalteils gebracht werden. Die Spiele der Salzburger U19-Mannschaft sind großteils international, haben also mit dem lokalen Sport wenig zu tun. Das Red Bull Youth Team ist so international wie die A-Mannschaft ausgerichtet. So wurde nach dem Sieg in der Youth League vor einigen Jahren auch dieses Mal vom spektakulären Sieg gegen die derzeit beste europäische U21 Vereinsmannschaft des FC Porto am 12.2.2020 nur im Lokalteil berichtet, der ORF fand es nicht einmal der Mühe wert, eine Kurzmeldung im Abendsport zu bringen. Ich denke, die sehr erfolgreichen Kicker der Salzburger U19 Mannschaft haben mehr Aufmerksamkeit verdient, ihre Siege gegen europäische Spitzenmannschaften sollten gebührend im Sportteil dargestellt und gewürdigt werden. Nicht wenige von ihnen werden in ein paar Jahren das österreichische Nationalteam verstärken.







Mag. Ferdinand Reindl, 5162 Obertrum