Zum Artikel "Bauprojekt im Grünen sorgt für Aufregung. Ein Filzmooser Almwirt befürchtet den Bau von Chalets im Hofalmgebiet" (SN-Lokalteil vom 22. 2.): Was sich in den vergangenen Jahren an Misswirtschaft zum Thema Umwidmung angesammelt hat, ist ganz einfach verwerflich. Viele Bürgermeister haben diesbezüglich ein schweres Erbe angetreten. Gibt es gar kein Gewissen mehr, keine Verantwortung, keinen Respekt? Zählt nur noch das Geld?

Mittlerweile haben alle mitbekommen, wie es um unsere Umwelt steht, und dennoch will keiner nachgeben und bei sich anfangen und Natur Natur sein lassen. Wenn ich meine Enkelkinder vor mir sehe, weiß ich, warum ich solche Projekte nicht gutheißen kann.

Beate Schüssleder, 1210 Wien