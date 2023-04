Zahlen- & Statistik-Remix zur Salzburger Landtagswahl

Bei all den Statistiken, die herumschwirren, könnte man den Ausgang der Salzburger Landtagswahl 2023 auch so kommentieren: Bei genau einem Drittel mehr Parteien zur Auswahl haben fast 43 Prozent, also fast die Hälfte, die vergangene Regierungsarbeit als positiv empfunden und wünschten sich eine Fortsetzung der vorangegangenen Koalition. Die Neos haben dabei aber alleine mehr als 42 Prozent, also fast die Hälfte ihrer Wählerinnen verloren. Der stetige Abwärtstrend bei der Wahlbeteiligung wurde mit einem Anstieg von immerhin sechs Prozent zumindest vorläufig unterbrochen - ein kleiner Hoffnungsschimmer für die

Demokratie - und das alles ist zu guter Letzt bei mehr als 29% Wahlverzicht fast jedem dritten Wahlberechtigten egal!





Paul Estrela, 5162 Obertrum am See