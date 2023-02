Zahlen zu den Windrädern auf dem Lehmberg

Es ist sonderbar, dass sich ein Leserbriefautor mit offenkundig naturwissenschaftlichem Hintergrund mit einem faktenbefreiten Schreiben (LB vom 14. 2.) an die Öffentlichkeit wagt: " . . . ohne Windkraft wird es nicht gehen", " . . . alternativ denkender Mensch muss . . . grüne Windkraft befürworten", "bei aller Kritik . . . immer das Ganze sehen", "nicht immer gegen alles sein, wenn es um die Umwelt geht".

Wie wäre es mit ein paar belastbaren Zahlen des Europäischen Instituts für Klima und Energie (Band 7): Allein für eine einzige Anlage (z. B. der Type Enercon E-126) wird man den Höhenrücken des Lehmbergs mit 7000 t Stahl, Beton und Kunststoff belasten (das entspricht - aus aktuellem Anlass zitiert - dem Gewicht von 100 Leopard-2-Panzern). Die Herstellung dieser Materialien belasten die Umwelt mit über 8000 t CO2 (1 t Beton=1 t Co2, 1 t Stahl=1,8 t CO2, 1 t Kunststoff=1,3 t CO2). Die Leistung könnte man mit vier BMW-Motoren (M3 - 300 kW) mit einem Gesamtgewicht von einer Tonne egalisieren. Die wiederum kann man dort platzieren und laufen lassen, wo und wann der Strom gebraucht wird und man erspart sich aufwendige Stromtrassen. Wer rechnen will: 1 Pkw-km schlägt mit ca. 125 g CO2 zu Buche (Daten BMfKUEMIT). Welche Kilometerleistung könnten diese Motoren liefern, bis sie 8000 t CO2 ausgestoßen haben? Wohlgemerkt: Bevor die WKA auch nur eine Wattstunde des unberechenbaren Flatterstroms erzeugt hat! Warum also sollte man der Windkraft mit der schlechtesten Leistungsdichte aller Energiegewinnungsformen unsere Lebensqualität und unsere herrliche Landschaft (auch als Erwerbsgrundlage für unseren Tourismus) opfern? Laut den Berechnungen der amerikanischen National Academy of Sciences beträgt sie bei landbasierten Anlagen nur erbärmliche 1,1 Watt pro m², ein Wert, der auch für Deutschland ermittelt wurde.







Mag. Johann Aschenberger, 4910 Ried im Innkreis