Zahlungen müssen eingestellt werden

Frau Pack-Homolka kritisiert zu Recht ("Die Hamas hat für die Palästinenser nichts erreicht", SN, 10. 10.), dass der Iran die Verschleppung und Hinrichtung von Zivilisten, Alten und Kindern auch noch begrüßt und dazu applaudiert. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es auch in Städten in Deutschland und Österreich zahlreiche Freudenfeiern von Palästinensern gegeben hat, ebenso in Flüchtlingslagern, zum Beispiel in der Türkei. Das darf nicht in Vergessenheit geraten, denn es spiegelt die Gefahr des Antisemitismus wieder, der mit der dauerhaften Migration in unsere Länder ständig neue Nahrung erhält. Antisemitismus wird in palästinensischen Schulbüchern, die von der EU finanziert werden, seit Jahren gepredigt. Die Hilfsgelder der EU und einzelner Staaten versickern zu großen Teilen in dunklen Kanälen; bereits PLO-Chef Arafat ist dadurch zu einem erheblichen Vermögen gekommen. Es wäre also höchste Zeit, diese Zahlungen nicht nur zu stoppen, sondern einzustellen. Österreich wird sich nicht nur auf die Einbestellung des iranischen Botschafters beschränken können. Nach diesem Gemetzel ist eine grundsätzliche Kehrtwende der europäischen Nahostpolitik unabdingbar. Nach den Fehleinschätzungen der russischen Politik gilt es nun, auch hier die Illusionen endlich zu beenden und zu einer realitätsnahen Einschätzung der Situation zu gelangen.

Klaus Lastovka, D-83395 Freilassing