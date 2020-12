Zahnlose Ziele gegen Zweitwohnsitze

Die im Bericht zitierten neuen Ziele im neuen Landesentwicklungsprogramm (LEP) erweisen sich bei genauerem Hinsehen als zahnlos. Es sind reine Kann-Bestimmungen mit großen Interpretationsspielräumen. Es sind sicher keine Verbote von Zweitwohnsitzen. Auch keine Quasiverbote.

Wenn man es ehrlich meinte mit der Verhinderung von Zweitwohnsitzen, dann könnte man es ruhig beim alten Entwicklungsprogramm belassen. Bei dessen Interpretation aus natur- und landschaftsschützender Perspektive wäre eigentlich alles in Ordnung.

Hätte man nach diesen Grundsätzen in der Vergangenheit konsequent gehandelt, so dürfte es die diversen neueren Zweitwohnsitze etwa in Form von (realisierten und geplanten) Chalets eigentlich gar nicht geben. Es gibt sie aber doch. Weil weder die Gemeinden noch das Land Salzburg ihrer Verantwortung (eigentlich Verpflichtung) aus dem LEP und dem ROG nachkommen (wollen).

Wenn, wie es aussieht, nun im neuen Entwicklungsprogramm wieder nur fromme Wünsche statt konkreter Ziele formuliert werden, dann kann man sich den Aufwand sparen. Dann ist das neue LEP ein politischer Show Act, wie man ihn (leider) aus der Raumplanung im Land zur Genüge kennt.



Dr. Christian Piller, 5302 Henndorf