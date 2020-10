Zauberflöte - großer Erfolg der derzeitigen Direktion

Zauberflöte ist ein weiterer Erflog von Meyer. Er wollte eigentlich nicht abgelöst werden. Doch kürzlich wurde die holländische Regisseurin Lotte de Beer zur Leiterin der Volksoper nominiert. Sie sieht gut aus und hat eine schöne Antrittsrede gehalten. Sie hat bis jetzt noch kein Haus geleitet und man wird sehen, ob sie erfolreich sein wird. Weitere Kulturruinen können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Im Vorjahr war ich zwei Mal in der Burg bei einem Klassiker. In beiden Fällen bin ich in der Pause wieder gegangen. Jetzt ist ein Stück aktuell, in dem ein Schauspieler auf der Bühne seine Notdurft verrichtet. Auf einen Besuch im Volkstheater verzichte ich schon länger. Es ist unverständlich, dass man Meyer, der sich ebenfalls an der Volksoper beworben hat, nicht weiterarbeiten ließ. Er ist sehr erfolgreich. Er hat Opern, Operetten aber auch Stücke wie die 4. Jahreszeit gebracht. Die Volksoper war immer gut ausgelastet. Eine unsinnige Aktion also.





Johann K. Lehner, 1100 Wien