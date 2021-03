Zauberflötenhaus bitte stehen lassen

Unter der Direktion von Bernhard Paumgartner wurde im Garten der Frohnburg ein schönes kleines Theater geschaffen. Ich habe dort eine wunderbare Aufführung von "Così fan tutte" erlebt, dargestellt von der Opernschule Mozarteum. Das Theater gibt es schon lange nicht mehr. Ja, warum? Weil man nördlich der Alpen schwer unter freiem Himmel Theater spielen kann. Ich habe auch schon Aufführungen im Heckentheater erlebt, musste aber zwei Mal enttäuscht heimgehen, weil es vormittags geregnet hatte und die Bänke nass waren.

Nun soll im Zuge des Umbaus des Mozarteums das Heckentheater aufgewertet und ein direkter Zugang vom Haus geschaffen werden. Dazu müsste aber das Zauberflötenhäuschen weichen. Es soll im kleinen Garten hinter dem Mozart-Wohnhaus aufgestellt werden. Man hatte immer die Freude, wenn man in der Pause von Konzerten die Möglichkeit hatte, im Garten das kleine Haus zu sehen, es braucht auch einen Zugang. Es ist der dritte Standort, an dem das Häuschen aufgestellt wurde. Bitte lassen Sie es an diesem Platz!

Gretl Herzog, 5020 Salzburg