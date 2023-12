Aus Medien entnehme ich, dass immer mehr Menschen auf der einen Seite mit den herkömmlichen Kirchen nichts mehr zu tun haben wollen. Auf der anderen Seite wird in Bierzelten gepredigt, dass wir uns den Nikolaus, das Christkind und unsere Werte nicht nehmen lassen.

Irgendwie ein Widerspruch, aber in einer Zeit, wo in Einheitsblasen in den sozialen Medien Meinung gebildet wird, wiederum verständlich.

Die "Stille Zeit" ist da und in unmittelbarer Nähe zu uns finden grauenhafte Kriege statt. Aus dieser menschlich unfassbaren Tragödie heraus stellt sich die Frage: "Warum sind wir so hilf- und machtlos? Können wir selbst ein sichtbares Zeichen für den Frieden setzen?"

Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt über Umwege zu uns. Wäre es nicht schön, dieses Licht retour in die Herzen und Hirne der Kriegstreiber zu senden und ihnen einen Anstoß zum Umdenken ihres Handelns zu geben.

Wunschdenken gibt es leider in der realen Welt nicht, so verbleibt mir nur mein persönlicher Wunsch ans Christkind: "Kinderl von Bethlehem, bescheid'n bist im Kripperl gleg'n, an Wunsch hätt i nu, kunnst net allen Menschen auf der Welt den Frieden geb'n!"







Ferdinand Pay sen., 4470 Enns