Zeit für einen Perspektivenwechsel

Freude in herausfordernden Zeiten zu suchen, war mein Weg. Mich auf Körpernahes und Körperfernes, auf Freudiges, Kleinräumiges und Emotionales zu fokussieren, verhalf mir, mich im jeweiligen Augenblick verankernd, neue, mir bedeutungsvolle Perspektiven in mein Leben zu etablieren. Zu erkennen, dass emotionale Befindlichkeiten die Aussagekraft meines Körpers darstellen, verhalf mir zu weinen, wann mir zu Mute war, Ärger, Wut und Angst an mir selbst zu empfinden. Eine Erfahrung in der freien Natur auf Grund meiner freudvollen, wertungsfreien Fokussierung, die ich beglückend erfuhr, hielt meine Fokussierungsbereitschaft aufrecht. Zu suchen und es in der emotionalen Abarbeitung wiederzufinden, schenkt mir erneut Freude.



Elisabeth Enthofer, 6261 Strass im Zillertal