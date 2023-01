Zeit mit der Familie ist die wertvollste

Ich möchte mich bei Frau Schörghofer für den wundervollen Leserbrief bedanken.

Bei der ganzen Diskussion um die Erhöhung der Betreuungsplätze in Kindergärten, Ganztagsschulen und die vollkommene Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt fehlt mir immer der Blickwinkel, warum sich Eltern - besonders Frauen - für Kinder entscheiden: Man will doch die Zeit mit den Kindern genießen, alle Entwicklungsschritte mitbekommen, zusammen Mittag essen, an den Nachmittagen auf dem Spielplatz spielen, schwimmen gehen, Freunde treffen, Geburtstage organisieren, Muffins backen. Das sind doch genau die Dinge (die immer noch vorrangig von Frauen organisiert werden), die eine Familie ausmachen, Erinnerungen schaffen und den Zusammenhalt in der Familie stärken.

Wenn ich mir vorstelle, um 7.30 Uhr das Haus für Arbeit (und natürlich Geld und natürlich Pensionsansprüche) zu verlassen und um 17.30 Uhr nach Hause zu kommen - wo bleibt da Zeit mit der Familie, die doch die wertvollste ist im Leben? Vielleicht gibt es kreative Vorschläge, Frauen zu unterstützen, die sich bewusst entscheiden, der Kinder zuliebe daheim zu bleiben oder Teilzeit zu arbeiten.



Ines Schmitzberger, 5431 Kuchl