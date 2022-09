Zeitfenster für Waffenstillstand?

Mit kurzen Vorstößen im Donbass will die russische Armee ukrainische Truppen binden, um eine Verstärkung ukrainischer Gegenangriffskräfte im Oblast Cherson zu erschweren.

Die weitgesteckten Kriegsziele von Russland und der Ukraine deuten auf einen langen Krieg hin. Jedoch sprechen zwei Faktoren für eine Waffenruhe noch vor dem Winter: Der russischen Armee gehen Präzisionsmunition und Drohnen aus und am Schwarzen Meer ist die Hälfte der Luftwaffe unbrauchbar. Russland soll jetzt angeblich Artillerie-Munition von Nordkorea und Drohnen aus dem Iran kaufen. Den ukrainischen Streitkräften fehlen noch ausgebildete Soldaten für die Bedienung von modernen westlichen Waffensystemen.

Für eine großräumige Gegenoffensive im Oblast Cherson brauchen die ukrainischen Streitkräfte zumindest die dreifache Stärke des Gegners. Beide kriegsführende Parteien benötigen Zeit, um einen angriffsfähigen Zustand herzustellen. Zusätzlich beeinflussen die Bodenbeschaffenheit und Witterung im Winter in der Ukraine die Kriegsführung. Auf die Truppen kommt ein harter Winter zu, bereits ab Anfang November dürften die meisten Wege in der Region wegen Schlamm und Schneematsch unpassierbar sein.

Es könnte ein Zeitfenster für einen Waffenstillstand im Russland-Ukraine-Krieg entstehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels