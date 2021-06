Zeitgeist vertreibt Almvieh?

Der gute/böse Wolf geht um und scheidet die Gemüter. Die einen rühren kein Ohrläppchen, wenn dutzende Lämmer, Schafe und Kälber gerissen und zerbissen auf Berg- und Almwiesen aufgefunden werden und DNA-Spuren den Wolfstäter auch nachweisen. Der Wolf aber, der darf jedenfalls nicht angerührt werden, koste es, was es wolle. Die Almbauern und Almbäuerinnen müssen halt ganz einfach rund um die Berge sowieso steuergeldgeförderte Schutzzäune anlegen. Für die toten Nutztiere bekommen sie sowieso vom Land den Metzgerpreis ersetzt.

Die Betroffenen aber verlieren die Freude und den Mut, resignieren und treiben das Vieh einfach nicht mehr auf. Almwiesen sind dann maximal auf begradigten Skipisten vorhanden, und die werden mit Maschinen fürs Heu im Tal bewirtschaftet. Touristen/-innen mit Hund durchwandern auf dem Weg von einer touristisch bewirtschafteten Almgasthütte zur anderen eine Scheinidylle, ohne reales und vielleicht sogar angriffslustiges Weidevieh. 3D-Installationen und Lautsprecher mit Kuhglocken, die am Abend unproblematisch abzustellen sind, ersetzen das Bild mit sonst Kuhfladen und Fliegen umgebenen methanausdünstenden Tieren.

Aufregung gibt's nur, wenn der Wolf mangels Weidevieh eines Tages das Beuteschema anpasst. Bis dahin die schlechte Nachricht für die kleine verbleibende Landleutelobby: Wer almvieh- und almleuteleere Almgebiete verhindern will und die "Entnahme" von Problemwölfen fordert, der scheitert am heutigen Zeitgeist. Übrig bleibt bis dahin nur die Erkenntnis: "Bis der Instanzenzug durch ist, ist der Wolf längst an Altersschwäche gestorben!"



Barbara Bauer, 5071 Wals-Himmelreich