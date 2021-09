Zeitgemäße Parklösungen 2021

Den Verfechtern des Ausbaus der Mönchsberggarage möchten wir zeigen, wie in anderen Städten das Problem der Parkraumbewirtschaftung erfolgreich, leistbar, praktisch und ästhetisch gelöst wird:

Am Beispiel des Parking Krypton am Stadtrand von Aix-en-Provence wurde ein gut belüfteter, lichtdurchfluteter Parkgaragenturm errichtet, der für 24 Stunden nur 2,50 Euro kostet und - abgesehen von seiner Funktionalität und guten Erreichbarkeit - eine architektonische Wohltat ist!

Der helle Sichtbeton, die natürliche Bepflanzung und die zarte Farbgebung der jeweiligen Etagen und Stellplätze ermöglichen ein einfaches Wiederfinden des Pkw.

Über Lifte kommt man zu den jeweiligen Geschoßen, das Gebäude ist nicht geschlossen, sondern wird offen belüftet.

Die Station des Shuttle-Busses, der ausgehend von der Garage für Touristen und Bewohner wichtige Stationen anfährt, befindet sich direkt vor dem Ausgang und fährt in Intervallen von zehn Minuten. Mit dem Bus bis ins Stadtzentrum fährt man etwa sieben Minuten, eine Fahrt kostet 1,25 Euro.

Intelligent wurde auch das Thema Diebstahl oder drohende Überfälle (aus Tiefgaragen bekannt) gelöst: Beim Einfahren in das Parkhaus bekommt man ein Ticket, das gleichzeitig der Zugangsschlüssel zum Lift ist.

Kommt man nach Salzburg zurück, kann man nicht fassen, dass es hier noch immer um die absurde Idee der Aushöhlung des Bergs durch ein wertvolles Erholungsgebiet geht. Als politisch besorgte Bürger fragen wir uns, was hinter dieser Halsstarrigkeit steckt, an einem so überholten Projekt festzuhalten und alle vernünftigen Initiativen abzuschmettern: Ist es die Überheblichkeit der Macht? Die Unredlichkeit erfolgter Versprechungen an Grundeigentümer und eine profitorientierte Lobby? Sind es bereits geleistete enorme Geldflüsse? Weshalb gibt es geheime "Auslagerungen" in private Gesellschaften, wenn die Parkgaragen Gesellschaft doch Stadt und Land gehört? Man wünscht sich wahrlich einen Untersuchungsausschuss!

Dr. Leo, Waltraud und Teresa Prothmann, 5020 Salzburg