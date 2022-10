Zelte des Versagens

Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass just nach der Bundespräsidentenwahl, das Thema Asyl wieder in den Vordergrund rückt. Offene Grenzen wie Schweizer Käse laden immer mehr Asylbewerber ein, sich auf den Weg zu machen. Hierzulande stößt das System an seine Grenzen und Zelte anno 2015, die es versprochenerweise nie wieder geben sollte, wachsen wie die Schwammerl aus der Erde. Bund und Länder schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu.

Am Ende des Tages sind es wieder die Bürgerinnen und Bürger, die den Schlamassel ausbaden müssen. Wenn es die EU nicht schafft, ihre Außengrenzen zu sichern, ist es gefälligst unsere Pflicht, die Staatsgrenze zu schützen und für Sicherheit zu sorgen!

Mag. (FH) Christian Deutinger, 4531 Kematen an der Krems