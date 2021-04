Zerstörung des Panoramamuseums

Noch gut und mit viel Freude erinnere ich mich an die Eröffnung des Panoramamuseums! Viele Menschen und Institutionen haben zur Restauration des Sattlerpanoramas beigetragen. Die Dioramen können, so wie Sattler es wollte, in Kombination gezeigt werden, in wechselnden Ausstellungen, sodass es auch für Kenner und Einheimische immer wieder gute Gründe gibt, dieses Kleinod der Salzburger Museumslandschaft zu besuchen.

Tun Sie es rasch, denn das Panorama übersiedelt: Es muss mit einem Riesenkran durch das Dach aus dem Hof herausgehoben, oder zerschnitten werden (die Restauratoren werden begeistert sein!?) und es kommt in ein viel kleineres, engeres Quartier, die Orangerie, um dort Teil eines Weltkulturerbemuseums zu werden. Die Dioramen können nicht mit - ab ins Depot? Der bestehende Bau wird abgerissen.

Wozu das alles? Um für die Orangerie nach vielen Fehlversuchen eine Neunutzung zu finden!? Vor allem, wie zu hören ist, um Raum zu schaffen, für die Kooperation mit dem Belvedere. In der jetzigen Vorhalle zum Panoramamuseum? Um in der Provinz die zweite Wahl, Depotbestände des Belvedere zu zeigen?

Ich bin entsetzt! Es wurde hier ein teurer, weit reichender, völlig abgehobener Beschluss gefasst. In einer Zeit, in der viele Menschen in dieser Stadt, gerade die, die im touristischen Bereich arbeiten, existenzielle Sorgen haben, wird drübergefahren. Was Salzburg für eine positive Zukunft braucht sind sicher nicht weitere Museumsflächen, schon in der Hoch-Zeit des Tourismus war es schwierig, die bestehenden zu "bespielen". Bitte, retten wir das derzeit bestehende Panoramamuseum, verhindern wir diese teure, völlig unnötige, durch nichts zu rechtfertigende Zerstörung!





Dr. Heidi Reiter, Fremdenführerin, Altstadtbewohnerin, 5020 Salzburg