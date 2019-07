Zerstörung von Grünland

Und wieder wird eine grüne Lunge zerstört. Das Grünland, (2,9 Hektar) am Dossenweg an der Berchtesgadener Straße in Gneis wird zubetoniert. Und nahezu alle Parteien sind der "christlichen" Heimat Österreich hörig. Kaum ist Richard Hörl unter der Erde und Herbert Fuchs schon lange verstorben, werden grüne Wiesen, eine nach der anderen zubetoniert. Ich glaube, mich erinnern zu können, wie ein ehemaliger Gemeindebund-Präsident die Wichtigkeit des Grünlandes hervorgehoben hat, als es darum ging, die Parzellen der Grundstücksbesitzer nach zehn Jahren wieder in Grünland umzuwidmen, falls diese nicht bebaut werden. "Die grüne

Lunge muss erhalten bleiben", meinte er. Ist die Politik nur auf Scheinheiligkeit aufgebaut, oder darf sie auch Gesagtes brechen. Der verstorbene Alt-Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer hat einmal gesagt, "passt mir auf mein

Salzburg auf". Und was macht ihr. "Ich hoffe, ich überlebe die

Zerstörung von Freisaal nicht mehr". "Richard und Herbert, steht wieder auf".



Rudolf Wohlschlager, 5071 Wals