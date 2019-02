Ziele sind nicht mehr "christlich-sozial"

Dr. A. Gasteiger hat mit seinem Austritt aus der ÖVP seinen Protest gegen die derzeitige türkis-blaue Regierungspolitik ausgedrückt. Eine Politik, die fast ausschließlich der blauen Riege um Strache und Co. folgt. Maßnahmen in der Sozialpolitik durch die Ausschaltung der Sozialpartner und der Selbstverwaltung in den Krankenkassen, Rückschritte in der Bildungspolitik u. a. m. können doch nicht Ziele einer "christlich-sozialen" Politik sein. Der Kommentar aus Salzburg, "der Austritt hat nichts mit der Salzburger ÖVP zu tun", lässt aufhorchen.



Hofrat Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg