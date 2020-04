Ich schließe mich den Lesermeinungen bezüglich Zigarettenstummel vollinhaltlich an. Man nehme nur einen Radius von ca. 1 km genauer in Augenschein, dann wird man/frau entdecken, dass wöchentlich tausende dieser ekelhaften Stummel auf Gehwegen, vor Haltestellen, vor Parkbänken und sogar in den Wiesen herumliegen. Könnte man nicht eine öffentliche Bewusstseinsbildung machen? Warum werden unsere Gehwege nahezu niemals gereinigt?



Alexander Rochmann, 5400 Hallein