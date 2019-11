Zölibat endlich abschaffen

Sehr geehrte Frau Mag. Sigrid Hamberg, mit Ihrem Leserbrief vom 15.11. in den SN sprechen Sie mir aus tiefster Seele!

Ich zitiere Ihren Text: "Viele Priester leben in einer eheähnlichen Gemeinschaft, die Frauen verhüten, dürfen keine Kinder kriegen, um diese Beziehungen nicht öffentlich zu machen. Verhütung mit der Pille ist in der katholischen Kirche nicht erlaubt. Welch ein unmöglicher Kreislauf. Die Kinder der Priester, die glücklicherweise trotzdem auf die Welt kommen, leben mit unverständlichen, absurden Verboten. Eine Legalisierung dieser Partnerschaften würde sicher dem Priestermangel entgegenwirken. In Salzburg betreut ein Pfarrer vier Gemeinden- wie lang kann das gutgehen? Neben der möglichen Eheschließung von geweihten Priestern wäre es höchste Zeit, die Weihe von Frauen zu katholischen Priesterinnen zuzulassen, um diese Situation zu verändern!"

Ich wünsche mir diesbezüglich eine rasche Veränderung, ein schnelles Handeln der katholischen Amtskirche. Das macht Sinn! Sinn für unsere Jugend, unsere jungen Erwachsenen und Sinn für unsere zukünftigen Generationen.

Worauf warten?

Das bevorstehende neue Jahr 2020 ist eine hervorragende Möglichkeit, um eine Veränderung zu bewirken!





Isabella Ellmauer, 5340 St. Gilgen