Zölibat und Priesterin

In den letzten Tagen wurden in den SN zwei sehr gute Leserbriefe abgedruckt ("Zölibat endlich abschaffen von Mag. Sigrid Hamberg am 17. 11. und "Zölibat und Priestermangel" von Isabella Ellmauer am 23. 11.). Auch ich bin der Meinung, dass sich in der katholischen Kirche etwas ändern muss.

Es gibt leider mehrere Religionen, die Frauen unterdrücken und nicht mitarbeiten lassen. Das muss sich in der katholischen Kirche ändern. Es gibt Kinder, die nicht sagen dürfen, wer ihr Vater ist. Das Pflichtzölibat gehört beseitigt und Priester sollen normale Familien haben können, wie in der evangelischen Kirche. Frauen sollen Priesterin werden können, was auch den Priestermangel vermindern würde.

Dr. Wolfgang Stierle, 1190 Wien