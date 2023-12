Zu viele Autos und zu viele Touristen

Zum Artikel ",Den Individualverkehr haben wir uns erarbeitet'" (2. 12. 2023): Herr Aigner vom Altstadtverband kann sich auch in 25 Jahren die Innenstadt ohne Individualverkehr nicht vorstellen. Da würde ich ihm einmal empfehlen, Städte in der Toskana zu besuchen, die seit Jahrzehnten gut ohne diesen Individualverkehr leben.

Herr Aigner findet außerdem, dass nicht zu viele Touristen in der Altstadt seien, diese bringen ja Wertschöpfung. In den Augen von Herrn Aigner ist jeder einzelne Tourist personifizierte klingende Münze.

Aus der Sicht von Salzburgern, die an der Wertschöpfung nicht beteiligt sind, sieht es allerdings so aus, dass sie erhöhte Preise in allen Bereichen des Lebens stemmen müssen und ihnen ihre Altstadt längst abhandengekommen ist.

Früher war die Stadt saisonal überschwemmt. Seit Langem aber gibt es kaum ein Aufatmen zwischen Festspielrummel, Christkindlmarkt und Osterfestspielen mit fließendem Übergang. An diesen kulturellen Highlights können die meisten Salzburger/-innen wegen der hohen Kartenpreise gar nicht teilnehmen.

Ich meide seit Jahrzehnten die Altstadt. Im Kaffeehaus kriegt man keinen Platz, in den Gassen kann man sich nicht rühren und die Geschäfte sind überteuert und meist voll mit Touristenramsch. Für viele Salzburger/-innen ist ihr soziales und kulturelles Zentrum der Europark. Dorthin haben sie sich "aussiedeln" lassen aus ihrer schönen Weltkulturerbe-Altstadt, die jetzt nur mehr für die Wertschöpfung vom Altstadtverband da ist.

Wenn es im Mirabellgarten nur so wimmelt vor lauter Touristen, dann müsse einem doch das Herz aufgehen, dass so viele unsere schöne Stadt besuchen, meint Herr Aigner. Ich glaube, vielen Salzburgern geht da eher das sprichwörtliche Geimpfte auf.

Mag. Margit Neuböck, 5020 Salzburg