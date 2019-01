Zu Bibel und Geschichte

Leserbrief zum Thema in den SN vom 19. 1. 2019:

Die geschichtlichen Darstellungen der Bibel entsprechen nicht den Maßstäben heutiger historisch-kritischer Geschichtsschreibung. Dennoch werden - da es sich um Heilsgeschichte handelt - die wesentlichen Eckdaten des Geschehens historisch richtig wiedergegeben.

Betreffend die bei den Evangelisten Lukas und Matthäus bezeugte Geburt Jesu in Bethlehem würde die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie (Mi 5,1 ff) in Frage gestellt, wenn dies nicht stimmte. Gott selbst hat Regie geführt und die geschichtlichen Ereignisse so gelenkt, dass sich im geschichtlichen Kommen Jesu Christi die Weissagungen der Propheten erfüllt haben.

Die leibliche Auferstehung Jesu setzt voraus, dass sich in seinem Grab nach dem Auferstehungsereignis kein Leichnam mehr befunden hat, d.h. dass das Grab tatsächlich leer war. Dem jüdischen Verständnis lag es fern, und es wäre für die Glaubensverkündigung kontraproduktiv, ja vernichtend gewesen, wenn man den toten Leib des Herrn auffinden hätte können (vgl. 1 Kor 15,17). Eben deshalb wurde von den Gegnern des Auferstehungsglaubens durch Bestechung der wachhabenden Soldaten die falsche Behauptung ("Fake-News") in die Welt gesetzt, die Jünger Jesu hätten den Leichnam gestohlen und an einen sicheren Ort gebracht (vgl. Mt 28,11-15). Die Auferstehung des Herrn als solche wurde seinen Jüngern durch die Erscheinungen offenbar. Genau diesen Glauben bezeugt die Kirche bis heute und sieht ihn als unaufgebbar, da heilsvermittelnd an.

Prof. Dr. theol. habil. Josef Spindelböck, Philosophisch-Theologische Hochschule der Diözese St. Pölten