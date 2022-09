Zu den Protesten im Iran

Im Laufe der Zeit sind meine Haare weg, ein Verlust, aber ein trivialer im Gegensatz zu Haarausfall und Leben im Iran. Haare können ein schöner Teil einer Person sein, und obwohl einige sich entschieden haben, sie zu verbergen, sollten sowohl Frauen als auch Männer in der Lage sein, diese Wahl ohne Angst zu treffen.

Jede Gesellschaft, die Menschen für ihr Erscheinen bestrafen und im aktuellen Fall wahrscheinlich töten würde, verdient es, verurteilt und gemieden zu werden. Obwohl die Kleidung weniger bescheiden sein mag als im letzten Jahrhundert, sind gute Menschen immer noch gute Menschen, egal wie sie aussehen.

Beurteile Menschen nach dem, was sie tun und sagen, nicht nach dem, was sie tragen.

Dennis Fitzgerald, Boxhll, Melbourne, Australien