Zu den Zadic-Plänen eines generischen Feminins in einem neuen Bundesgesetz (FlexKapGG)

Im römischen Recht ist das "Mitgemeintsein" von Frauen bei der Verwendung des generischen Maskulins seit mindestens 1500 Jahren als gelöst zu betrachten. Im vor 1490 Jahren - also im Jahr 533 n. Chr - in Byzanz in Kraft gesetzten "Corpus Iuris Civilis" - das später zur Basis aller modernen europäischen Rechtsordnungen geworden ist - gibt es dazu in den "Digesten" (L, 16, 195) die folgende Passage: Pronuntiatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur. Auf Deutsch: "Die Verwendung eines Worts in männlicher Form erstreckt sich meistens auf beide Geschlechter". Zudem ist bekannt, dass diese Definition höchstwahrscheinlich auf den oströmischen Juristen Ulpian zurückgeht, der bereits um 200 n. Chr. tätig war. Damit wären wir aber bereits bei mehr als 1800 Jahren vor unserer heutigen Zeit: so lange ist also im Bereich der Rechtspflege und der Rechtsprechung das "Mitgemeintsein von Frauen" in expliziter Form festgeschrieben bzw. normiert und damit ein allgemeines, öffentliches Rechtsgut. Klare Verhältnisse in Recht und Sprache sind seit jeher die Basis aller zivilisierten Gesellschaften. Warum will die Justizministerin Zadic just im kleinen Österreich diese in vielen europäischen Sprachen und im ganzen deutschen Sprachraum altetablierte und allgemein praktizierte Grundlage außer Kraft setzen: nur aus feministischer Ideologie oder vielleicht doch auch aus einer heimlichen Lust am Chaos?

Eine solide, verantwortungsvolle und vor allem vernünftige Politik sieht anders aus!





Em. o. Univ-Prof. Prof. Dr. Hans Goebl, 5400 Hallein