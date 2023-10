Zu viele Erinnerungslücken

Nun hat der Prozess gegen Herrn Kurz wegen dessen vermuteter Falschaussage vor dem U-Ausschuss also begonnen. Was hat Herr Kurz denn dort genau gesagt? Er könne sich nicht daran erinnern, bei der Besetzung des Vorstandes der ÖBAG aktiv in Entscheidungen eingegriffen zu haben. Dass er das sehr wohl getan hat, steht eigentlich fest. Aber dass er sich auch daran erinnern kann, was er zwei Jahre zuvor getan hat, wird man ihm nicht nachweisen können. Niemand kann das Gedächtnis von Herrn Kurz auslesen. Wahrscheinlich wird er deshalb freigesprochen.

Er hätte es dann schwarz auf weiß, dass er sich eben bei seiner Aussage nicht an seine vorangegangenen Handlungen erinnern konnte. Dass er aber mit einem derart desolaten Gedächtnis hierzulande nie wieder eine öffentliche Funktion bekleiden kann, ist wohl auch klar. Und damit wäre uns allen am meisten gedient.

Martin Gasser, 5202 Neumarkt