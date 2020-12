Zu hohe Kosten für Umstellung

Ich traute wieder einmal meinen Augen nicht, als ich heute (21.12.) in den SN die Worte unseres grünen Dr. Schellhorn entnehmen konnte, dass dieser der Meinung sei, "eine neue Heizung einzubauen, tue nicht weh." Solche Worte können nur von einem Politiker kommen, der sich nicht mehr vorstellen kann, mit wie wenig Geld ein Großteil der Bevölkerung auskommen muss.

Da auch Dr. Schwaiger bereits angekündigt hat, dass ich meinen Öl-Ofen nicht mehr durch einen neuen ersetzen darf, wenn dieser kaputt ist, habe ich mich vorsorglich bereits einmal erkundigt, was so eine Umstellung kostet, und bin bei ca. 25000 bis 30000 Euro. Natürlich verstehe ich, dass den zwei erwähnten Herren so ein Betrag nicht weh tut, aber es gibt Leute, die nicht über diese Einkommen verfügen.

Ich wüsste auch gar nicht, worauf ich umstellen sollte. In Graz sagt man, Holz erzeuge zu viel Feinstaub. Strom für eine Wärmepumpe kommt zum Großteil aus tschechischen Atomkraftwerken. Also bleibe ich doch lieber bei meiner umweltfreundlichen Ölheizung und hoffe, dass sie noch lange läuft.



Hans Haberl, 5151 Nußdorf Kleinberg