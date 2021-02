Zu jung, zu gesund, zu brav!

Also das kann es wohl nicht sein, dass die Regierung neben einem zukünftigen Impfpassbesitzer auch denjenigen ungeahnte Freiheiten verspricht, die bereits Corona überstanden haben. Leider bin ich pumperlgesund, und erst 60 Jahre alt, um vorgereiht (Priorität 7) zu werden. Ebenso habe ich mich, so gut es halt geht an alle Schutzmaßnahmen gehalten, um nicht infiziert zu werden. Noch dazu gehöre ich auch nicht zu der privilegierten Bevölkerungsgruppe, die jemanden kennt, um schnell zu einer übrig geblieben Impfdosis zu kommen. Diejenigen aber, die trotz Beteuerung alle Maßnahmen eingehalten zu haben und sich trotzdem angesteckt haben (es gilt die Unschuldsvermutung), sollen dann zum Wirten dürfen, ins Theater oder Fitnessstudio. Herr Bundeskanzler: Ich will sofort eine Impfung oder werde ich dafür bestraft, zu jung, zu gesund und zu brav gewesen zu sein.



Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen