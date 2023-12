Zu wenige Plätze für die Kinder

In der Gemeindevertretungssitzung in Saalfelden vom 11. Dezember ist die Gemeinde ihrer Pflicht nachgekommen und hat einen Beschluss bezüglich ihres gesetzlichen Versorgungsauftrags laut Salzburger Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 2019 gefasst: "Die Bedarfsdeckung ist in allen Altersgruppen gegeben!"

Wie es zu dieser Entscheidung kam, lässt sich anhand der Zahlen nicht nachvollziehen. Hans Bichler hatte noch einmal eindringlich darauf verwiesen, dass es bei den unter Vierjährigen und den Vier- bis Sechsjährigen eine Warteliste gibt, und der Bedarf daher nicht gedeckt sein kann.

In der Bedarfsfeststellung vom 31. 10. 2023 heißt es: "Die zu betreuenden Kinder verlagern sich und der Anstieg bleibt ziemlich konstant (Melderegister)." Weiter heißt es, dass die angemeldeten Kinder immer jünger werden. Bei der Betreuungsquote liegt Saalfelden in allen Altersgruppen unter dem Durchschnitt der verstädterten Gemeinden.

Die Situationsanalyse mit Stand 5. 10. 2023 ergibt folgende Zahlen: Bei den Kindern unter drei Jahren gibt es insgesamt 88 Plätze (Miki, Miki neu, BHF, Farmach). Angemeldet sind 136, davon 95 Zwei- bis Dreijährige und 41 Ein- bis Zweijährige. Laut Melderegister werden noch ca. 20 Kinder dazukommen. Außerdem sind die Gruppen heute schon zu groß. Dazu kommt, dass es fast keine Tageseltern mehr in Saalfelden gibt. Es sind 48 Kinder auf der Warteliste, das sind sechs neue Kleinkindgruppen! Und in der Situationsanalyse sind die Plätze des Miki neu (32 Plätze) bereits berücksichtigt. Wie können die Gemeindevertreter/-innen da mehrheitlich beschließen, der Bedarf sei gedeckt?

Offensichtlich hemmen veraltete Werte- und Rollenbilder die Geschlechtergerechtigkeit stärker, als ich jemals befürchtet habe. Dies belegt auch die AMS-Studie "Wenn Mama und Papa arbeiten". Sie zeigt die Problematik für das ganze Land Salzburg auf. Diese öffentlich zugängliche Lektüre empfehle ich allen zur Weihnachtszeit - auch werdenden Eltern und Interessierten.

Ich bin schockiert, dass strukturelle Probleme (Kinder- und Altenbetreuung) weiter unbearbeitet bleiben, und dies seit zehn Jahren auf dem Rücken von alten Menschen, Eltern und Kindern.

Dipl.-Ing. (FH) Lebensmitteltechnologie Anja Kubuschok, 5760 Saalfelden