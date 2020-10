Zu "Sobotka blamiert sich live …"

Der Auftritt Sobotkas bei Armin Wolf in dem ZiB 2-Interview sei eines Nationalratspräsidenten nicht würdig gewesen und habe das zweithöchste Amt im Staate beschädigt, meint Herr Plaikner (SN, 17.10.). Man könne dieser Ansicht sein - wir haben ja Meinungsfreiheit, nur wäre ein solches Werturteil sachlich zu begründen gewesen, was nicht einmal ansatzweise geschah. War da der Herr Politikanalyst überfordert?

Ich hatte das Interview auch mitverfolgt. Es war eine hochnotpeinliche Befragung des zweiten Mannes im Staat durch den ORF-Journalisten Wolf. Das von ihm zusammen getragene, in der Substanz eher dürftige Material, sollte die Befangenheit des Politikers belegen. Das Verhör gipfelte in dem Vorwurf, weshalb er, Sobotka, bei gegebener Faktenlage den Vorsitz im parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht abgebe …

Bemerkenswert war, dass Sobotka keiner Frage auswich, er klar antwortete und jeweils auch eine Begründung mitlieferte. Der Politiker hatte eine bemerkenswerte Standfestigkeit gezeigt. Dass es bei der ganzen Agitation um seine Vorsitzführung im Untersuchungsausschuss darum geht, einen für die Opposition unbequemen Vorsitzenden abzuschießen, hatte Sobotka meiner Ansicht nach auch überzeugend dargetan …



Dr. Rudolf Pöschl, 5232 Kirchberg bei Mattighofen