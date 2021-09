Zu spät, zu wenig, zu langsam

Klimaschutz: Was wird unsere Jugend in 30 oder 40 Jahren zu den Maßnahmen für den Klimaschutz sagen, die unsere Generation jetzt, zögerlich bis gar nicht, zu ergreifen bereit ist? Wird sie dann zum Beispiel bereit sein, unsere Pensionen zu bezahlen, obwohl wir wissentlich und willentlich zu wenig, zu spät und das Wenige zu langsam getan haben, um ihnen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten? Seit dem letzten Jahrhundert sehen wir die Auswirkungen tagtäglich. Trotzdem stauen auf unseren Autobahnen tausende immer größere Autos den ganzen Sommer über in beide Richtungen und puffen CO2 in die Luft, als gäbe es kein Morgen. Und der Treibstoff für Flugzeuge wird immer noch so gut wie nicht besteuert. Rindfleisch wird um die halbe Welt ex- und importiert, obwohl wir in Österreich kein einziges Kilogramm zukaufen müssten. Sonntagsreden, Absichtserklärungen und gutes Zureden werden auch hier nicht reichen. Die Verantwortlichen sind gefordert, durch entschlossene Maßnahmen gegenzusteuern. Sie sind gewählt, um Rahmenbedingungen zu schaffen und nicht um ja keine, eventuell belastenden oder einschränkenden Regeln für Interessensvertretungen, Wirtschaftslobbys oder mögliche Wähler zu verhindern.

Stefan Haselwanter, 5071 Wals