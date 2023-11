Zu den Ursachen des Hochwassers in Hallein 2021

Nun will man also nachträglich dem Naturschutzbund und den Grünen die Schuld für das Hochwasser 2021 in Hallein zuschieben. So verstehe ich die Anfrage der FPÖ bei Landesrat Schwaiger. Man konzentriert sich auf den Einspruch zu einem von damals drei noch nicht fertiggestellten Schutzprojekten. Offensichtlich beschäftigt das "Desaster" bis heute die Politik. Man war aber nicht an einer Aufarbeitung der Ursachen mit den Betroffenen interessiert (BH Hallein: Wir diskutieren das nicht mit Bürgern).

Daher kurz die Zusammenfassung der Ereignisse aus der Sicht eines Betroffenen: Bereits am Vormittag des 17. Juli 2021 hatte das Land Salzburg eine starke Unwetterwarnung mit erhöhter Regenmenge für das Gebiet Hallein-Kuchl-Berchtesgaden herausgegeben. Vorkehrungen der öffentlichen Stellen waren nicht sichtbar. Am frühen Abend kam es zu einer - immer wieder möglichen - Verklausung im Bereich der hinteren Augustinergasse. Der Kothbach trat daraufhin über die Ufer und riss drei widerrechtlich neben dem Bach abgestellte Autos in sein Bachbett. Dies führte zu einer Verstopfung des Bachbetts, weshalb ein erheblicher Teil des Kothbachs außerhalb desselben auf den Straßen auf die Stadt zukam. Zum Teil fand das Wasser wieder in sein eigentliches Bachbett zurück, da dieses im unteren Bereich nicht mehr zur Gänze gefüllt war.

Die nächste Verklausung gab es dann bei der Metzgergasse an einem von den Behörden genehmigten Gastro-Überbau. Das Wasser floss damit zum Teil rechtsufrig auf den Schanzplatz ab. Ein besonderes Dilemma war dann die Tatsache, dass der oberirdisch über die Stadt ergehende Wasserschwall weitgehend nicht in die Salzach abfließen konnte. Man hatte vergessen, die hohen Betonmauern an der Salzach mit Durchlässen zu versehen. Zusätzlich möchte ich erwähnen, dass die Sirenenwarnung um 20.36 Uhr, also viel zu spät, erfolgte. Bereits davor war ich im bereits ins Haus eingedrungene Hochwasser gestürzt und musste auf das Rote Kreuz warten, welches aufgrund der Überflutung erst mit der Unterstützung der Feuerwehr ins Haus konnte.

Sehr froh war ich (waren wir) über die Unterstützung der Feuerwehr und des Roten Kreuzes. Überwältigt waren wir in den nächsten Tagen von der erfahrenen Hilfsbereitschaft von wildfremden Personen. Für das (Zitat FPÖ) "Desaster" kommt für mich auf keinen Fall der beeinspruchte Rückhaltebau im Kirchenthal infrage. Es möge jeder selbst beurteilen, was alles schiefgelaufen ist.

Dr. Schwaiger hat sich schlau aus der Affäre gezogen: Er hat die Anfrage der FPÖ nur dahingehend beantwortet, dass das Schutzprojekt ohne Einsprüche des Naturschutzbunds hätte fertig werden können. Auf die nicht beeinspruchten, aber aus unerklärlichen Gründen nicht fertiggestellten anderen zwei Anlagen ist er offensichtlich nicht eingegangen.

Dr. Gerhard Angerer, 5400 Hallein