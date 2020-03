Zu "USA verschärfen Sanktionen" vom 21.3.20 Martin Stricker

Man mag über den Iran denken wie man will, die Mullahs verteufeln und die iranische Aussenpolitik als aggressiv und ultra expansionistisch bezeichnen. Was aber zurzeit und in jüngster Zeit besonders verwerflich ist, ist die Sanktionspolitik der USA gegen den Iran. Jetzt aktuell auch nochmals verschärft unter Einbezug von Medikamenten, medizinischen Geräten, Desinfektionsmitteln, Schutzausrüstungen etc. etc. die Sanktionen nochmals zu verstärken und damit "den gesamten Iran dem Coranavirus zum Fraß vorzuwerfen" ist menschlich abscheulich und politisch kurz und langfristig mehr als dumm. Das gesamte iranische Volk ist das Opfer - und das Volk vergisst nicht. Aber mit Diplomatie, Weitsicht und Ehrlichkeit hat die Trump-Administration bislang nicht hervorgetan. Man kann nur hoffen, dass das internationale Rote Kreuz, die UNO und viele andere Länder den Mut habe, den Iran im Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen und die Sanktionen zu unterlaufen. Es bestätigt sich leider immer wieder, die Trump-Administration hat keine Freunde, keine Menschlichkeit sondern nur machtpolitische Interessen.





Wolfgang Steckhan, 83404 Ainring