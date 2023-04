Zu viel Arbeit für zu wenige Menschen!

Im Artikel "Wie viel Stunden sind ist genug?" (SN, 15. April 2023) schlägt die Arbeiterkammer eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich vor. Dieses Modell mag in manchen Bereichen, wie auch in der Arbeiterkammer, funktionieren, kann aber für das Gesundheitssystem keine Lösung sein. Eine 30-Stunden-Woche ist im Gesundheitssystem schlichtweg nicht umsetzbar, da wir dazu in den Salzburger Landeskliniken alleine in der Pflege rund 850 zusätzliche Mitarbeiter/Innen bräuchten - Personal, das es jetzt schon nicht gibt, abgesehen von vielen weiteren MitarbeiterInnen in allen anderen Bereichen (Ärzte, medizintechnische Berufe, Informatik, Technik, Verwaltung …). Das Gesundheitssystem steht angesichts des demografischen Wandels vor den größten Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte. Aktuell gibt es in Salzburg bei steigender Gesamtbevölkerung um 6.100 weniger Berufseinsteiger im Alter zwischen 15 und 25 Jahren als im Jahr 2010. In zehn Jahren werden es deutlich über 11.000 junge Menschen sein, die fehlen. Das heißt: Wir haben weniger junge Menschen, die sich um mehr Alte und potenziell Kranke/Pflegebedürftige kümmern müssen. Die Forderung nach weniger Arbeitszeit geht daher völlig an der Realität vorbei und im Übrigen auch an den Wünschen vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Arbeit im Dienste der Bevölkerung keine Belastung, sondern Erfüllung ist.

Priv.-Doz. Dr. Paul Sungler,