Was die Spatzen längst schon hinter vorgehaltenem Schnabel von den Dächern pfiffen, wurde durch den Rohbericht des Landesrechnungshofs bestätigt. Eine Ungereimtheit reiht sich an die andere. Wie das? Ein Gesetz, so sollte man meinen, ist etwas, an das sich alle Staatsbürger eines Landes zu halten haben, ergo auch die Behörden.

Viele Fragen ergeben sich: Was ist seit Beginn dieser Verkäufe mit den Grundstücken geschehen? Wie viele davon sind bereits verbaut? Wie viele Umwidmungen gab es für landwirtschaftliche Flächen? Wie viel davon ging in ausländischen Besitz über? Wie viel Grünland wurde von Investoren für Chalets & Co. gekauft, verbaut? Wie viele dieser unrechtmäßigen Deals können rückgängig gemacht werden?

Der LRH kritisiert den Vollzug dieser Geschäfte. Das Gebot der Rechtsstaatlichkeit wurde missachtet. Nun will man mit einem neuen Gesetz alles wieder hinbiegen. Noch ein Gesetz, noch eine Novelle. Ist das zielführend? Ob ein Gesetz alt oder neu ist, ist ziemlich wurscht. Es kommt auf die rechtskonforme Anwendung an; darf nicht mit "unnötigen bürokratischen Hürden" entschuldigt werden.

Die Optik ist fatal. Wer hat versagt? Fakt ist, der Gesetzgeber hat für den korrekten Vollzug, auch in der Grundverkehrskommission, zu sorgen. Es gilt alles und jedes penibel nachzuprüfen, ggf. zu korrigieren, u. U. rückgängig zu machen. Man kann im Pinzgau nicht zur Tagesordnung übergehen, zu vernichtend die Kritik des Landesrechnungshofs. Zu viel ist schiefgelaufen.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf