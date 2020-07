Zu viel Medizin ist auch nicht gesund

Danke, dass in den SN über dieses wichtige Thema berichtet wurde!

Als Apotheker, der bis zu seinem 70 Lebensjahr hinter der Tara gestanden ist, sind mir die geschilderten Probleme gut bekannt. Leider verheimlichen Patienten oft, dass sie schon von anderen Ärzten oder in Ambulanzen andere Medikamente bekommen haben. Und dann werden noch Nahrungsergänzungen geschluckt, die sich nicht unbedingt mit diesen Medikamenten gut vertragen. Als Apotheker haben wir schon lange Programme die Interaktionen von Arzneimitteln melden - nur sind auch diese Warnungen nicht unproblematisch, da oft auch vom Arzt die stärkere Wirkung zweier sich ergänzender Mittel gewünscht ist. Aber wenn von zwei verschiedenen Ärzten gleich wirkende Mittel verordnet werden, ist die Apotheke der Platz, wo das auffallen kann. Dort wird auch am ehesten zugegeben, was alles sonst noch geschluckt wird. Unbekannt ist den meisten auch, dass Lebensmittel, insbesondere der Grapefruitsaft, starken Einfluss auf Arzneimittel haben können.

Durch die Verwendung der E-Card könnte sich auch das Management der Medikamentenverordnung deutlich verbessern lassen. In mehreren Krankenhäusern werden auch die notwendigen Medikamente mit den gut geschulten Spitalsapothekern besprochen, um solche Probleme zu vermeiden.





Mag. Reinhard Fischill, 4864 Attersee