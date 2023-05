Zu viel Rummel in der Altstadt

Die Veranstaltungen in der Salzburger Altstadt haben mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das ein restriktives Handeln der politisch Verantwortlichen notwendig macht. Als Altstadtbewohner weiß ich, dass das Welterbe-Zentrum nicht jede Veranstaltung verträgt, nicht jede Lärmbelästigung, nicht jede Verschmutzung, und vor allem Beschädigungen an Gebäuden durch Teilnehmende an Massenveranstaltungen sind nicht hinzunehmen.

Als Altstadtbewohner weiß ich um den Wert von Welterbe und um die Bedrohung dieses Status durch Massenveranstaltungen. Es verträgt sich längst nicht alles mit Welterbe und mit den Verpflichtungen, welche die Stadt Salzburg mit der Unesco eingegangen ist.

Wenn Bürgermeister Preuner auf die Einhaltung dieser Verpflichtungen pocht und "auf die Bremse" tritt, dann zeugt dies von seinem hohen Verantwortungsbewusstsein. Ihm dafür die "goldene Bremse" verleihen zu wollen beweist einen Mangel an Verantwortungs- und Kulturbewusstsein. Übrigens: Die Millionen von Touristen aus der ganzen Welt kommen nicht deshalb in die Salzburger Altstadt, weil dort eine "Spaßmeile" zu finden ist und "Ballermann" angeboten wird.





Dr. Johann Reißmeier, 5020 Salzburg