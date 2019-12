Zu viel Transparenz unerwünscht?

Vor einigen Wochen tagte nach sechs Jahren bei uns in Hof wieder einmal der Umweltausschuss. Als interessierter Bürger habe ich das Protokoll angefordert, um ein bisschen am Puls der Gemeinde zum Thema Müll, Re-Use etc. zu sein.

Nach einigen Tagen wurde mir beschieden, dass nach Freigabe seitens der Vorsitzenden das Protokoll, bei vorhergehender Terminvereinbarung zu Gemeindeöffnungszeiten, zur Einsicht aufliegt.

Dieser Satz hat mich sehr irritiert, da in Zeiten von Transparenz, Internet, Gemeindeapp, Bürgerbeteiligung etc. diese Art der Einsichtnahme für ein Protokoll einer öffentlichen Sitzung doch eine sehr hohe und sinnlose Hürde ist. Folglich habe ich der Amtsleitung (cc Bürgermeister) vorgeschlagen, mir doch dieses Protokoll elektronisch zur Verfügung zu stellen oder wie in anderen Gemeinden einfach online zu stellen, wäre für beide Seiten effizienter und ressourcenschonender - nach dem Motto: Standardabläufe optimieren, somit mehr Zeit für andere Bürgerservices.

Leider habe ich bis jetzt keine Antwort bekommen. Das Schicksal wollte es wieder einmal, dass anlässlich einer Veranstaltung die Frau Vizebürgermeister neben mir

saß. Angesprochen auf diese Sache, hatte sie auch keine Erklärung dafür, aber sie hat

mir versprochen, der Sache nachzugehen.

Diese Pipifax-Sache zeigt eigentlich wieder, wie künstlich Hindernisse aufgebaut werden, um ja nicht zu viele Interessierte ins Gemeindegeschehen einzubinden - frei nach dem Motto: Achtung, Bürger.



Siegfried Rösslhuemer, 5322 Hof bei Salzburg