Zu viele Busse in einer Haltestelle

Donnerstag, 4. November um 11.00 Uhr, Obus Nr. 309 der Linie 2 kann am Mirabellplatz (vor der Andräkirche) nicht in die Station einfahren, da andere Busse die Haltestelle angefahren haben. Also bleibt er schräg weit vor der Haltestelle stehen und lässt Passagiere aussteigen.

Die an der Station Wartenden können das nicht sehen. Vor der Ampel unmittelbar nach der Station muss der 2er wieder stehen bleiben, die Passagiere draußen schauen ungläubig, wieso er sie nicht mitnimmt.

Bei der nächsten Haltestelle am Kiesel genau das gleiche nochmal, diesmal trommelt eine junge Frau verzweifelt an die Tür.

Obwohl in beiden Stationen der hintere Teil des Busses noch im Stationsbereich war, wird nicht aufgemacht. So gewinnt man keine neuen Öffi-Benutzer!





Karin Gugg, 5071 Wals