Die Vorkommnisse in der Schülerunion Salzburg (SN vom 17. Juni) müssen unbedingt vor der Wahl am 4. Juli aufgearbeitet werden. Die Vermerke und Notizen über einzelne Personen sind so untergriffig, dass man nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Bundesobmann Manuel Kräuter soll nicht scheinheilig von "privaten Listen" reden.

Erich Dirngrabner, 4591 Molln