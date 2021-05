Zu wenig Daten für Impfung von Kindern und Jugendlichen

Ich bin entsetzt, auf welcher Basis die "Empfehlung" zur Impfung von bereits 12-Jährigen ausgesprochen wird. Hat man bis jetzt nicht verstanden, was eine bedingte Zulassung von Impfstoffen bedeutet? Warum sollten gesunde Kinder in diesem Alter, das durch die beginnende Pubertät ohnehin eine für die Jugendlichen körperlich und seelisch anstrengende Zeit ist, diesem - wenn auch nur bedingten - Risiko ausgesetzt werden? Wem soll diese Impfung nützen? Alle Erwachsenen, die sich selbst schützen wollen, können dies ja durch die Impfung machen, wozu also die Kinder dazu nötigen? Bei solchen Aussagen von verantwortlichen Personen in der Politik stellen sich mir die Haare auf! Es ist einfach unverantwortlich, wie wenig wissensbasiert Entscheidungen bei uns gefällt werden. Ein Blick nach Deutschland genügt, um zu sehen, dass die STIKO (Ständige Impfkommission) eine Impfung für Kinder in diesem Alter nicht empfehlen wird. Und warum? Weil einfach zu wenige Daten für einen zu kurzen Zeitraum vorliegen. Sind das Unwissende, die so etwas verbreiten? Coronaleugner? Schwurbler? Ich denke, wir müssen schleunigst zu einer Kommunikation zurückkehren, die nicht weiter auf Angst und Unsicherheit basiert. Nur damit ist eine faire Auseinandersetzung der verschiedenen Meinungen in einer Demokratie möglich.





Martin Stadlmann, 5020 Salzburg