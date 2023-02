Zu wenig Platz für alle in der Eishalle

Geht man in Salzburgs größte Eishalle zum Eislaufen, wird man mehrfach ge- und enttäuscht sein: Auf der Website wird ein schönes Bild eislaufender Menschen in einer Halle gezeigt, die leider schon seit Jahren (!) nicht mehr der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Der überdachte Eislaufplatz ist zwar auch in die Jahre gekommen, aber immer noch gut, nur leider wird das Publikum sehr oft auf geänderte Öffnungszeiten hingewiesen und muss diesen nicht selten während der Öffnungszeiten räumen, damit die Vereine ihren Nachwuchs trainieren können. Was bleibt, ist die seit drei Jahren existierende mobile Eislaufrunde im Freien, die zwar keine schlechte Idee ist, allerdings entspricht der Boden bei Weitem nicht der Qualität der Eislaufhalle und wenn es zu regnen beginnt, kann man nirgends mehr ausweichen. Apropos ausweichen: Es ist, einfach gesagt, viel zu wenig Platz für alle da!

Eigentlich unglaublich schade: Die Stadt ist gewachsen, das Angebot ist geschrumpft und unattraktiv, kein Wunder, dass viele Kinder oder Jugendliche gar nicht (mehr) eislaufen gehen. Vor Kurzem habe ich von einer Idee einer Mehrzweckhalle (Eislaufhalle im Winter, Skaterhalle im Sommer) gelesen. Das wär doch was! Ein Traum? Nein, gar nicht! Investieren wir doch in unsere Zukunft, in leistbares Sportvergnügen für unsere Kinder und Jugendlichen, die Spaß an der Bewegung haben oder es noch haben werden!



Renate Buchsbaum, 5020 Salzburg