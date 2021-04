Zu wenige Angebote für Mountainbiker

Zum Artikel "Tatort Forststraße: Harte Bandagen am Fuße eines Ausflugsbergs" (22. 4. 2021): Der Direktor der Landwirtschaftskammer, Herr Lienbacher, beklagt, dass Biker oft auf ausgewiesene Fahrverbote pfeifen.

Kein Wunder, wie sieht es denn aus mit den Möglichkeiten für Mountainbiker rund um die Stadt Salzburg? Herr Lienbacher spricht davon, dass an der Verbreiterung des Angebots für Radler gearbeitet werde.

Tatsache ist, dass bisher das Gegenteil der Fall ist. Immer mehr früher legale und auch ausgeschilderte Strecken wurden zuletzt aus reiner Willkür gesperrt. Dazu gehören beispielsweise die Gschwandtrunde zwischen Kuchl und Hallein und die beliebte Schlenkenrunde. Beides für Ortsansässige von zu Hause aus fahrbar, also auch extrem umweltschonende Aktivitäten.

Auch auf die Wanderer haben es einige Grundbesitzer übrigens abgesehen. Wie ich gehört habe, möchte der im

Artikel beschriebene gewalttätige Bauer auch Wanderer aussperren. In Hallein möchte ein Grundbesitzer die Natursuchenden von einem uralten Wanderweg durch den Raingraben vertreiben. Das sind keine Einzelfälle. Ich und das Gros meiner Wanderer- und Radlerkollegen/-innen sind auch nicht erfreut über die Idioten, die über Futterwiesen laufen oder mit zu hoher Geschwindigkeit über die Wege brettern. Es sind oft Leute, die auch keine Einsicht zeigen, wenn man sie anspricht. Dieses Egoismusproblem zieht sich aber quer durch alle Gruppen der Gesellschaft und man sollte dafür nicht einfach einseitig "die" Mountainbiker anprangern!

Die Lösungen liegen auf der Hand. Öffnung der Forststraßen auch für Radler, mit vernünftiger Lösung der Haftungsfrage für die Wegerhalter. Das teilt die Radler dann auch mehr auf. Öffnung auch einer ausreichenden Zahl von Single-Trails (die Diskussion über nur einen Trail auf dem Gaisberg ist ein Witz!) und Schaffung eines separaten Angebots auch für speedbegeisterte Downhiller. Ein Bikepark im Großraum der Stadt Salzburg wäre speziell auch für die vielen jungen Bikesportbegeisterten wichtig und würde vermutlich auch als Sammelpunkt wirken. Man trifft sich unter Gleichgesinnten und kann sich messen. Der Zinken in Hallein würde sich hier anbieten. Lift, Sommerrodelbahn und das Skigebiet sorgen auch jetzt schon für ein Ambiente, in dem auch ein Bikepark noch Platz haben würde. Das Ganze dann mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit, sodass sich die Regeln des Miteinanders auch in den Köpfen alle Akteure festsetzen mögen!

Salzburg hat fähige Politiker, bitte um euren Einsatz!



Vinzenz Reinhartz, 5400 Hallein