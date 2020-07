Zürich-Flüge ab Salzburg

Die Einschätzung und Forderung der Industriellenvereinigung und ihres Präsidenten nach einer Salzburg-Zürich- Flugverbindung ist völlig richtig und angebracht. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass die Intersky-Verbindung nach Zürich durch meine Initiative zustande kam, aber durch Verweigerung eines Interlineabkommens (AUA) war diese Linie zum Tod verurteilt. Vorher flog die Cross Air diese Linie als Zubringerlinie in den Zürcher Hub ab Salzburg gewinnbringend, was Wiener Kreisen nicht recht war.

Dieses Trauerspiel spielte sich 2017 nochmals, beim immer noch dem Aufsichtsrat verheimlichten Inhalt des Eurowings-Vertrags, neuerlich ab. Auch im Zusammenhang mit der staatlichen AUA-Rettung wurden Chancen verpasst.



KR Anton Bucek, 5020 Salzburg