Zuerst bestehende 30er-Zonen überwachen

Eine Regelgeschwindigkeit Tempo 30 in der Stadt Salzburg, wie sie von Frau Stadträtin Berthold vorgeschlagen wird, ist auf jeden Fall ein begrüßenswerter Schritt in Richtung mehr Sicherheit, klimafreundlicher Mobilität (Fahrrad etc.) und einer Zurückdrängung des Autoverkehrs.

Was ich aber der Frau Stadträtin sehr ans Herz legen möchte, ist eine Kontrolle der bereits bestehenden 30-km/h-Zonen in Nebenstraßen. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass der Zwieselweg in den letzten Jahren zu einer beliebten Umfahrungsstrecke für die Nissenstraße geworden ist, da dort ein fixes Radar installiert ist. Zu allen möglichen Zeiten, insbesondere aber morgens, abends und am Wochenende, brausen Autos mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße, sodass man sich als Radfahrer/-in fürchten muss.

Auch als Fußgänger/-in ist man nicht mehr unbeschwert unterwegs. Hier einmal etwas einzurichten, das die Raser eindämmt oder zumindest das Durchfahren nicht mehr so attraktiv macht, wäre hoch an der Zeit, bevor man über weitere, wirklich sehr sinnvolle Maßnahmen nachdenkt.



Mag. Karin Nocker, 5020 Salzburg