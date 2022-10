Zufälle in der Politik

"In politics, nothing happens by accident. If it happens you can bet it was planned that way." - sagte einst der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt. Demnach war es auch kein Zufall, dass nach der Bundespräsidentenwahl die Diskussion um die Errichtung von Zeltstädten für Flüchtlinge voll entbrannt ist. Denn die hätte den Grünen mit ihrem Kandidaten Van der Bellen extrem geschadet. Somit war der Zeitpunkt für das Platzen der Bombe um Thomas Schmid, welche die ÖVP gerade in heftige Turbulenzen stürzt, auch kein Zufall. Haben doch auch viele Unterstützer der ÖVP Van der Bellen gewählt. Ich schließe mich da Roosevelts Meinung an und wette, dass das keine Zufälle sind.

Mario Gubesch, B.A. MBA

4540 Bad Hall