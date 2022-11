Zufallsgewinne werden abgeschöpft

Was schon lange angekündigt wurde, passiert jetzt tatsächlich: Die Übergewinne der Energielieferanten infolge der exorbitanten Preiserhöhungen werden jetzt auf Grundlage einer Regierungsentscheidung speziell besteuert. Was den Betrieben nicht bleibt, kassiert die öffentliche Hand und die Zufallsgewinne, finanziert von privaten Haushalten, Unternehmen und sonstigen Verbrauchern, sollen zwischen Energieanbietern und Staat aufgeteilt werden.

Die Aktion macht aber nur dann operativen Sinn, wenn die "Überkosten" an die betroffenen Zahler aliquot rückerstattet werden und nicht in irgendwelchen diffusen Projekten versickern.





Mag. Martin Behrens, 1230 Wien